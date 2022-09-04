Погба признался, что обращался к шаману, но не для проклятья на Мбаппе, а ради помощи детям в Африке

в полиции ответил на обвинения в шаманстве, которые против него выдвигает его брат Матиа.

Ранее сообщалось, что полузащитник обращался к шаману с просьбой наложить проклятье на . Матиа угрожал брату обнародовать эти сведения, шантажируя его в составе преступной группы и вымогая 13 млн евро.

Теперь стало известно, что, по данным France Info, на допросе в полиции Поль признался, что обращался к шаману, но для того, чтобы помочь благотворительной организации, поддерживающей детей в Африке. Он не просил наложить проклятье на форварда «ПСЖ».

«Трус, предатель, лицемер». Брат вымогает у Погба 13 млн евро – подключил вооруженных людей, обвиняет в шаманском проклятье для Мбаппе