Глейзеры готовы продать «МЮ» за 3,75 млрд фунтов (Daily Mail)

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Cемья Глейзеров готова продать «Манчестер Юнайтед» за 3,75 млрд фунтов.

Об этом сообщает Daily Mail, ссылаясь на хорошо информированные источники.

Пока неясно, сумеет ли заплатить такую сумму самый богатый человек Великобритании и болельщик «МЮ» Джим Рэтклифф, который ранее пытался выкупить «Челси», а недавно хотел приобрести долю в манкунианском клубе.

По слухам, еще один претендент на «МЮ» – суверенный инвестиционный фонд из Дубая.

Глейзеры ведут переговоры о продаже миноритарного пакета акций «МЮ» американской инвестиционной компании Apollo

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