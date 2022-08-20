«МЮ» о продаже ТВ-прав ради расширения «Олд Траффорд»: «Такое никогда не рассматривалось»

дал комментарий о поиске денег на улучшение инфраструктуры.

Сообщалось, что манкунианцы ради финансирования расширения «Олд Траффорд» и улучшения базы могут передать финансовой компании права на часть будущих доходов от реализации телевизионных прав в обмен на единовременное перечисление определенной суммы.

«Такая форма финансирования никогда не обсуждалась и не рассматривалась», – сообщили в клубе журналисту The Times.

«МЮ» по примеру «Барселоны» может продать часть ТВ-прав ради расширения «Олд Траффорд» и улучшения базы