Глейзеры могут продать миноритарный пакет акций «МЮ»

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Семья Глейзеров может продать миноритарный пакет акций «Манчестер Юнайтед»

Владельцы клуба провели предварительные обсуждения о возможности привлечения нового инвестора, сообщает The Telegraph со ссылкой на источник в клубе. Глейзеры пока не готовы уступить полный контроль над «Юнайтед», и на данный момент нет уверенности в том, что они примут решение о продаже даже небольшой доли акций.

Ранее сообщалось, что в покупке «Манчестер Юнайтед» заинтересован инвестиционный фонд из Нью-Йорка. 

Рыночная стоимость клуба оценивается в 5 миллиардов фунтов. 

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