Глейзеры ведут переговоры о продаже миноритарного пакета акций «МЮ» американской инвестиционной компании Apollo

Стали известны потенциальные покупатели доли акций .

Ранее сообщалось, что семья Глейзеров готова продать миноритарный пакет акций. Владельцы клуба начали переговоры с американской частной инвестиционной компанией Apollo, сообщает Daily Mail.

не готовы уступить контроль над клубом. Ожидается, что братья Аврам и Джоэл сохранят свои акции. Другие члены семьи уйдут из «Юнайтед» в случае успешного закрытия сделки. Сделка по продаже пакета акций может быть заключена не ранее следующего месяца.

Ранее желание приобрести долю акций «Юнайтед» выразил английский миллиардер Джим Рэтклифф.