Глейзеры ведут переговоры о продаже миноритарного пакета акций «МЮ» американской инвестиционной компании Apollo

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бизнес Глейзеры Джоэл Глейзер деньги Футбол

Стали известны потенциальные покупатели доли акций «Манчестер Юнайтед»

Ранее сообщалось, что семья Глейзеров готова продать миноритарный пакет акций. Владельцы клуба начали переговоры с американской частной инвестиционной компанией Apollo, сообщает Daily Mail. 

Глейзеры не готовы уступить контроль над клубом. Ожидается, что братья Аврам и Джоэл сохранят свои акции. Другие члены семьи уйдут из «Юнайтед» в случае успешного закрытия сделки. Сделка по продаже пакета акций может быть заключена не ранее следующего месяца. 

Ранее желание приобрести долю акций «Юнайтед» выразил английский миллиардер Джим Рэтклифф.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные