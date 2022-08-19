«МЮ» по примеру «Барселоны» может продать часть ТВ-прав ради расширения «Олд Траффорд» и улучшения базы

Семья Глейзеров, владеющая , ищет средства на расширение стадиона.

По данным The Times, руководству необходимо профинансировать увеличение вместимости до 90 тысяч и улучшение тренировочной базы На это потребуется около 200 млн фунтов стерлингов.

Глейзеры изучают различные варианты, среди которых – получение кредита и продажа миноритарного пакета акций клуба.

Также, по утверждениям инсайдеров, инвестиционные фирмы наверняка предложат «МЮ» последовать примеру «Барселоны» и передать финансовой компании права на часть будущих доходов от реализации телевизионных прав в обмен на единовременное перечисление определенной суммы.

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