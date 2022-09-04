«Рэшфорд едва мог контролировать мяч, а Роналду с его голами на скамейке запасных. Речь не о прессинге, а о качестве». Футболистка Сандерсон об «МЮ»

Лианн Сандерсон раскритиковала форварда «Манчестер Юнайтед» .

«Я очень люблю [Рэшфорда], как и все болельщики «Манчестер Юнайтед». Но я была на игре с «Лестером», и когда смотришь матч вживую, а не по телевизору или в хайлайтах, все выглядит совсем иначе.

Некоторые люди могут думать, что он провел хорошую игру. Но, как по мне, он не может быть лидером. Маркус едва мог контролировать мяч. Это фундаментальные основы футбола.

У него была хорошая игра против «Ливерпуля». Но этого недостаточно, нельзя проводить хороший матч время от времени.

Мне нравится Рэшфорд, но Роналду сидит на скамейке запасных. С теми голами, которые он приносит... Речь не в постоянном высоком прессинге, а о качестве», – сказала Сандерсон.