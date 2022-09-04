Тен Хаг о работе с Роналду: «Я буду его другом, а иногда – учителем. Это зависит от ситуации»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг высказался о том, как будет проходить работа с Криштиану Роналду.

«Я буду его другом, а иногда буду его учителем. Это зависит от ситуации.

Как мы все знаем, его не было на предсезонной подготовке, а пропускать предсезонку нельзя. Это основа, и особенно в той игре, которую мы ставим, в манере игры.

Мы играем в другом стиле по сравнению с прошлым годом. Он основан на определенных требованиях, взаимодействии и размещении [игроков], на позициях и вне их. Другое дело – физическая подготовка», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед»

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