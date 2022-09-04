Роналду и Магуайр начнут в запасе 4-й матч «МЮ» подряд. Антони выйдет в старте против «Арсенала»

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Форвард Криштиану Роналду в 4-й раз подряд не попал в стартовый состав «Манчестер Юнайтед».

Главный тренер Эрик тен Хаг не включил португальца, как и капитана Харри Магуайра, в число футболистов, которые с первой минуты начнут матч против «Арсенала» в 6-м туре АПЛ.

Вингер Антони, присоединившийся к команде в конце лета, сможет дебютировать уже сегодня.

Состав «Манчестер Юнайтед» выглядит следующим образом:

Вратарь: Давид Де Хеа.

Защитники: Лисандро Мартинес, Тирелл Маласиа, Рафаэль Варан, Диогу Далот.

Полузащитники: Бруну Фернандеш, Джейдон Санчо, Скотт Мактомини, Кристиан Эриксен, Антони.

Нападающий: Маркус Рэшфорд.

Запасные: Мартин Дубравка, Том Хитон, Виктор Линделеф, Харри Магуайр, Люк Шоу, Каземиро, Фред, Энтони Эланга, Криштиану Роналду.

«Манчестер Юнайтед» – «Арсенал». Антони, Рэшфорд, Зинченко и Жезус в старте, Роналду в запасе. Онлайн-трансляция начнется в 18:30

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