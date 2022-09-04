Форвард Криштиану Роналду в 4-й раз подряд не попал в стартовый состав «Манчестер Юнайтед».

Главный тренер Эрик тен Хаг не включил португальца, как и капитана Харри Магуайра, в число футболистов, которые с первой минуты начнут матч против в 6-м туре .

Вингер Антони, присоединившийся к команде в конце лета, сможет дебютировать уже сегодня.

Состав «Манчестер Юнайтед» выглядит следующим образом:

Вратарь: .

Защитники: Лисандро Мартинес, Тирелл Маласиа, Рафаэль Варан, Диогу Далот.

Полузащитники: Бруну Фернандеш, , Скотт Мактомини, Кристиан Эриксен, Антони.

Нападающий: .

Запасные: Мартин Дубравка, Том Хитон, Виктор Линделеф, Харри Магуайр, Люк Шоу, Каземиро, Фред, Энтони Эланга, Криштиану Роналду.

«Манчестер Юнайтед» – «Арсенал». Антони, Рэшфорд, Зинченко и Жезус в старте, Роналду в запасе. Онлайн-трансляция начнется в 18:30