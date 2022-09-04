Форвард Криштиану Роналду в 4-й раз подряд не попал в стартовый состав «Манчестер Юнайтед».
Главный тренер Эрик тен Хаг не включил португальца, как и капитана Харри Магуайра, в число футболистов, которые с первой минуты начнут матч против «Арсенала» в 6-м туре АПЛ.
Вингер Антони, присоединившийся к команде в конце лета, сможет дебютировать уже сегодня.
Состав «Манчестер Юнайтед» выглядит следующим образом:
Вратарь: Давид Де Хеа.
Защитники: Лисандро Мартинес, Тирелл Маласиа, Рафаэль Варан, Диогу Далот.
Полузащитники: Бруну Фернандеш, Джейдон Санчо, Скотт Мактомини, Кристиан Эриксен, Антони.
Нападающий: Маркус Рэшфорд.
Запасные: Мартин Дубравка, Том Хитон, Виктор Линделеф, Харри Магуайр, Люк Шоу, Каземиро, Фред, Энтони Эланга, Криштиану Роналду.
«Манчестер Юнайтед» – «Арсенал». Антони, Рэшфорд, Зинченко и Жезус в старте, Роналду в запасе. Онлайн-трансляция начнется в 18:30