Эрик тен Хаг: «Роналду будет решать матчи, если встроится в игру «МЮ». Мои решения должны быть прозрачными»

Эрик тен Хаг высказался о положении и в «Ман Юнайтед».

– Я испытываю эмоции, когда принимаю решения. Я пользуюсь интуицией и испытываю разные чувства, но решения должны быть рациональными и стратегическими, если мы хотим двигаться в том направлении, куда хочет идти «Манчестер Юнайтед». Для этого у нас должны быть схожие взгляды.

Я должен быть конкретным и просить о том, что будет лучше для клуба и команды. Нужно пройти через этот процесс и становиться лучше. Мои решения должны быть прозрачными и ясными, и я должен четко доносить их.

– Как этот посыл был воспринять в команде? Есть ли у вас сомнения относительно использования Роналду в топ-матчах?

– Роналду и в прошлом году, и не так давно показал, что должен встроиться в наш стиль игры. Если он это сделает, то будет решать исход матчей, учитывая его способности, – сказал тренер .