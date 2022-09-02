оценил переход форварда в аренду в .

Ранее комментатор работал в пиар-департаменте кипрского клуба «Пафос».

— Хорошо, что Александр еще планирует поиграть в футбол. Недавно не было уверенности в этом, судя по тому, какие новости по нему появлялись. Считаю, Кипр — хорошее место для того, чтобы реанимировать карьеру. Кокорину фактически нужно все начинать с нуля. В этом чемпионате нападающим играть довольно комфортно.

— Веселый чемпионат?

— Это достаточно небыстрая лига с небыстрыми защитниками. Так, в прошлом сезоне лидером обороны того же «Ариса» был Шильденфельд.

— Это тот, который играл в «Динамо»?

— Да. Он и тогда был небыстрым защитником. И за последние годы в скорости точно не прибавил. В общем, Кипр — отличное место для возобновления карьеры. Просто нужно понимать, в какой форме сейчас Кокорин и сколько в нем осталось от профессионального футболиста. В принципе, интересно будет за ним посмотреть.

— При этом люди в комментариях пишут: «Кокорин — молодец, поменял место отдыха...»

— Просто не до конца понятно, какая сейчас мотивация у Кокорина. Может ли он себя еще заставить играть в футбол на профессиональном уровне? Но Кипр — лига довольно щадящая. И по тренировочной, и по игровой нагрузке. Пока кажется, что Александр принял правильное решение.

Кокорин возвращается в футбол хотя бы в каком-то виде. А «Арис» получает отличное промо, рекламу. В теории клуб приобретает форварда, который способен много забивать. «Арис» хочет позиционироваться на российском рынке, и Кокорин может киприотам в этом помочь. Когда-то за «Арис» играл обладатель «Золотого мяча» Блохин. Теперь туда едет Кокорин.

— Сколько мячей Кокорин способен забить в этой лиге за сезон?

— Если наберет форму, то где-то 15 голов, – сказал Моссаковский.