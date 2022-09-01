Кокорин может дебютировать за «Арис» в пятницу. Он будет включен в заявку на матч

В «Арисе» рассказали, когда сможет дебютировать за клуб.

Новая команда Кокорина, которая завтра сыграет с «Олимпиакосом» из Никосии в чемпионате Кипра, арендовала форварда у «Фиорентины».

– Понятно, что последний полноценный матч, который сыграл Александр, был товарищеским на сборах. И то он провел на поле не все 90 минут. Сейчас ему понадобится нагрузка, которую он будет получать в матчах и тренировках.

Но он горит желанием, готов все доказать в первую очередь себе самому. Я очень рад этому приобретению, потому что качество в завершении атаки у него присутствует. Тем более у него сейчас идеальный возраст, чтобы вернуться на прежний уровень. Мы хотим ему в этом помочь.

– Наверняка он проходил медосмотр. Вас не беспокоит его травматизм?

– Проходил, конечно, мы же не будем покупать кота в мешке. Он готов играть, поэтому никаких преград нет.

– Сколько минут он готов играть уже сейчас?

– Он вчера только прилетел, прошел медобследование и провел индивидуальную тренировку. Сегодня предыгровая, поэтому тоже больших нагрузок не будет. Завтра у нас матч. Посмотрим.

– Получается, завтра он пока не готов играть?

– Он будет в заявке, но понятно, что выйдет на поле не с первых минут. Возможно, какое-то количество времени получит, – сказал главный тренер «Ариса» .

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