Тренер сборной Никифоров о вызове Кокорина: «Пускай сначала он начнет играть»

Теги Сборная России по футболу высшая лига Кипр Арис Лимасол Александр Кокорин Юрий Никифоров Р-Спорт Футбол

Юрий Никифоров высказался о возможности вызова Александра Кокорина в сборную России.

Форвард перешел в «Арис» из «Фиорентины» на правах аренды и может дебютировать в чемпионате Кипра в пятницу.

– Возможно ли, что вы обратите внимание на Кокорина?

– Пускай сначала он начнет играть. Конечно, рад за него, дай бог, чтобы он начал играть, потому что были и травмы, и ситуации разные получались не очень.

Удачи ему, пускай, так сказать, возобновляет свою карьеру, перезапускает ее, – сказал член тренерского штаба сборной России.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные