Тренер сборной Никифоров о вызове Кокорина: «Пускай сначала он начнет играть»

высказался о возможности вызова в сборную России.

Форвард перешел в из «Фиорентины» на правах аренды и может дебютировать в чемпионате Кипра в пятницу.

– Возможно ли, что вы обратите внимание на Кокорина?

– Пускай сначала он начнет играть. Конечно, рад за него, дай бог, чтобы он начал играть, потому что были и травмы, и ситуации разные получались не очень.

Удачи ему, пускай, так сказать, возобновляет свою карьеру, перезапускает ее, – сказал член тренерского штаба сборной России.