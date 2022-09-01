Вячеслав Колосков: «Ну какой Захарян в «Челси»? Его и в Турцию с такой игрой не возьмут – он явно сдал»

усомнился в достоверности возможного перехода в .

«Динамо» сообщило, что футболист не перейдет в английский клуб, отметив, что предложение от лондонцев поступило в клуб 25 августа.

«Если бы «Челси» захотел взять Захаряна, взял бы. У нас есть банки, которые не находятся под санкциями и могут провести платежи. Не знаю вообще, откуда это взялось.

Я, например, не читал ни одной публикации, где бы тренер «Челси» или кто-то из руководителей сказал бы, что они ведут переговоры по Захаряну. Кстати, и гендиректор ни разу не выступил по этому поводу.

С моей точки зрения, это надуманная тема, думаю, никакого интереса у «Челси» к нему нет. Ну какой Захарян? Посмотрите, как он играл осенью, и как – весной.

Его и в Турцию с такой игрой не возьмут, он явно сдал – тема взбудоражила умы, но подоплеки, мне кажется, нет», – сказал почетный президент РФС.