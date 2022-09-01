«Динамо» о том, что Захарян перейдет в «Челси» как только будет произведена оплата: «Договоренностей сейчас нет»

В «Динамо» уточнили ситуацию со срывом трансфера Арсена Захаряна в «Челси».
Сегодня московский клуб объявил, что Захарян сейчас не перейдет в «Челси»: «По ряду не зависящих от нас технических причин осуществить переход игрока в это летнее трансферное окно не представляется возможным».
– Была ли достигнута договоренность с «Челси» об аренде до конца года, которую можно прервать зимой в случае поступления денег?
– Аренда может быть только в случае перехода. В заявлении клуба сказано, что переход осуществить не удалось. Следовательно, и аренды быть не может.
– Была ли достигнута устная договоренность с «Челси» о том, что игрок переходит в этот клуб, как только будет произведена оплата трансфера?
– Договоренностей сейчас нет, – сказали в «Динамо» журналисту Сергею Егорову.
Ранее сообщалось, что «Челси» был готов заплатить за Захаряна 15 млн евро, а сам 19-летний игрок мог получать в Англии 960 тысяч фунтов в год до уплаты налогов.
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