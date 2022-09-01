Канчельскис о Захаряне: «Где «Челси» и где «Динамо»? Психологически может просесть»

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Андрей Канчельскис прокомментировал срыв трансфера Арсена Захаряна из «Динамо» в «Челси».

– Нет ли опасения, что будет ситуация как с Хвичей прошлым летом, когда после слухов он просел психологически?

– Такое может быть. Если бы в «Челси» его хотели, то давно бы купили. Психологически может просесть. Где «Челси» и, при всем уважении, где «Динамо»?

Думаю, что команда должна поддержать его, а также родные и близкие. Жизнь продолжается. Жалко, что не получилось уехать. Здесь многое непонятно. Он должен проявить характер, если он сильный. Надо продолжать играть так, как играл, – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед».

«Динамо» объявило, что Захарян не перейдет в «Челси» в это трансферное окно

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