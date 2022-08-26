Зарплата Захаряна в «Челси» – 960 тысяч фунтов в год до налогов («Чемпионат»)

Названа зарплата в «Челси».

Оклад 19-летнего полузащитника и сборной России в лондонском клубе составит 960 тысяч фунтов (1,1 млн евро в год) в год до вычета налогов.

Ранее сообщалось, что клуб готов купить Арсена за 15 млн евро. Агент игрока заявил, что согласование контракта с «Челси» находится на финальной стадии.

Утверждалось, что Захарян в «Челси» будет зарабатывать около 1,25 млн фунтов в год. Кроме того, «Динамо» хочет сохранить футболиста до конца сезона в аренде, но «синим» хавбек нужен уже сейчас.

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Главное по Захаряну в «Челси». Есть ли для него роль? Кто конкуренты? Поможет ли Тухель?