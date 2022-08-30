Дмитрий Федоров о футбольной Медиалиге: «Это работает в низах российского футбола, возник интерес. Будет ли хоккейная лига такой же популярной – мне хотелось бы»

Дмитрий Федоров порассуждал о том, сможет ли хоккейная Медиалига стать такой же популярной, как футбольная.

«В низах российского футбола это совершенно точно работает. Возник интерес. И первый, и второй раунд [Фонбет Кубка России] хорошие рейтинги собирают. Мне это понравилось, например.

Кстати, возникнет хоккейная медиалига в январе. Уже есть такой проект. Интересно, какое будет развитие. У тех же самых людей, которые организовали футбольную медиалигу. Интересно, будет ли хоккейная лига такой же популярной. Мне, как человеку хоккейному, конечно, хотелось бы.

В любом случае это необычная история, которую стоит обсуждать. Когда мы увидели письмо из РФС с просьбой освободить на один день водителя Сергея Кутузова, чтобы он смог сыграть в кубковом матче, – это должно цеплять.

Будет бойцовская хоккейная команда, команда «Матч ТВ», «КХЛ ТВ». Наберем. Довольно интересно получается», – сказал комментатор и руководитель «КХЛ ТВ» в эфире телеканала «Матч ТВ».

Медийная хоккейная лига стартует в январе в Москве. Матчи будут проходить на открытом воздухе в формате «3 на 3»