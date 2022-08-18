Георгий Черданцев: «Для РПЛ отъезд Дзюбы – потеря с медийной точки зрения. Он стал звездой во время ЧМ‑2018»

считает, что переход в «Адана Демирспор» станет потерей для Мир .

«Для него это, наверное, последний серьезный контракт. На высоком уровне ему осталось провести один‑два сезона. В сегодняшних обстоятельствах Турция становится привлекательным выбором для российских игроков.

Незадолго до этого туда перебрался Оздоев. Не исключаю, что кто‑то еще может последовать их примеру из числа наших футболистов, решивших попробовать свои силы за рубежом. В денежном плане там могут быть неплохие предложения.

Мне сложно судить о разнице в уровне чемпионатов России и Турции. Могу рассуждать только на основе показанного турецкими клубами в еврокубках в последние годы. Там ничего особенного они не демонстрируют. В Турции нормальная лига, примерно сопоставимая по качеству с РПЛ.

В России сейчас Дзюба вряд ли бы получил сопоставимые условия с теми, что ему предложил . Кто его мог позвать и дать желаемые деньги? «Спартак» отпадает по понятным причинам, а кто еще?

Для РПЛ отъезд Дзюбы – потеря с медийной точки зрения. Все‑таки во время ЧМ‑2018 он стал звездой, как бы к нему ни относились фанаты. Для широкой публики, в особенности для детей, это настоящий кумир. В этом плане наш чемпионат немножко потеряет, но будем надеяться, что появятся новые герои», – сказал Черданцев.