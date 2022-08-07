Черданцев о Мозесе: «Подтвердилась травма ахилла. Календарный год для него закончен»

Полузащитник выбыл до конца 2022 года из‑за травмы.

Об этом сообщил комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев.

Мозес получил травму в субботу, на 33‑й минуте матча 4-го тура Мир с «Уралом» (2:0). Нигерийца унесли с поля на носилках.

«К большому сожалению, подтвердился первоначальный диагноз – травма ахилла.

Это значит, что календарный год для него закончен, восстановление очень долгое. Дай бог, если к началу второй части сезона в марте Виктор восстановится», – сказал Черданцев.