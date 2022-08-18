«2Drots показали: «Добро пожаловать на коробку, вы со своими подкатами не выиграете». Нельзя все время играть с мышцами на месте мыслей». Нагучев сравнил профессиональный и медийный футбол

Комментатор матчей «Амкал» – и 2Drots – «Чертаново» высказался о медийном футболе.

Оба представителя Медиалиги одержали победы в своих матчах и вышли в 1/128 финала Фонбет Кубка России.

«Я болел за 2Drots и «Амкал». Потому что всякие зануды любят говорит: «Ой, это не футбол. Ой, кому это надо». Это явление, с которым надо считаться! Хотел бы щелкнуть по носу зануд, которые довольны обычной жизнью, не считаются с тем, что жизнь меняется и футбол изменился.

Это тоже футбол. И, возможно, самая прекрасная часть. В которой каждый может стать звездой. Потому что эти парни доказали, что у каждого должен быть шанс.

В матче 2Drots – «Чертаново» (3:0) была явно видна разница. Профессиональный футбол – жесткий, грубый, где-то даже за гранью джентльменского отношения к сопернику. А 2Drots играли в футбол: пятки, панны, перекаты.

Когда говорят «Добро пожаловать в профессиональный футбол», следует какой-то жесткий подкат. А 2Drots показали: «Добро пожаловать на коробку, вы со своими подкатами здесь не выиграете». Это сигнал, что нельзя все время играть с мышцами на месте мыслей.

Это отличная возможность освежить российский футбол. Только возвращение в еврокубки ответит, замкнулся ли футбол в России. Но «Амкал» и 2Drots стараются, чтобы он не замкнулся. «Зоркий» из Красногорска не делает историю, а они – делают.

Теперь признать блогеров-футболистов еще больнее. Только через какое-то время люди поймут, что взять в из 2Drots – это супер. Потому что аудитория возрастает и он просто очень хороший футболист. А название «блогер» ничего не значит, если человек классно пасует и бьет по мячу», – приводит слова корреспондент .ru Ярослав Сусов.

«Даже блогеры и пивняки обыгрывают профессионалов, шок. Кричали, что у нас футбол развивается. Не стыдно?» Канчельскис о победах «Амкала» и 2Drots

2Drots вынесли «Чертаново» в Кубке – 3:0! В команде бывший продавец Gucci, но хватает и экс-профи