Колосков о Кубке России: «Горячку пороть не стоит, а то дойдем до того, что любителей нужно звать в сборную. Важно, что люди играют в хороший футбол и получают удовольствие»

высказался о победах любительских клубов в Фонбет Кубке России.

Четырее любительские команды одержали победу в 1/256 финала турнира – обыграл «Зоркий» (1:1, 8:7 по пенальти), 2Drots одержал победу над «Чертаново» (3:0) барнаульский «Темп» обыграл «Динамо» Барнаул (2:1), а – «Ессентуки» (3:0).

«Любители тоже бывают сильные, а профессионалы слабые. Я это хорошо знаю по своему опыту, сам играл 10 лет в любительской команде. На нашем курсе были Вадим Никонов, Юрий Савченко, а потом их забрали в «Торпедо».

Сегодня же граница между Второй лигой и любителями стерлась. Мы не говорим о массовости, только об отдельных командах. Тем более в их составах есть хорошие футболисты, игравшие на высоком уровне.

Я не удивлен таким результатами. Важно, что показывает эти матчи, это привлечет еще больше людей к спорту. Надо возрождать студенческую лигу, в свое время разыгрывалось первенство СССР среди студентов – это был высочайший уровень.

Не думаю, что кто‑то из любителей сейчас получит контракт в профессиональном клубе. Торопиться пока не надо, надо посмотреть еще пару раундов на них. Важно, что люди играют в хороший футбол с большим азартом, технично, не мудрствуют в тактических построениях. Не вымучивают результат, а получают удовольствие. В этом и есть задача футбола.

Ерунда, что некоторые любительские команды заслуживают статус профессиональных больше, чем профессиональные клубы. Горячку сразу пороть не стоит, а то дойдем до того, что кого‑то из любителей нужно звать в сборную России», – сказал почетный президент .