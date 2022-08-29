Комличенко об отсутствии Fan ID на Кубке: «Странная история. Тот же стадион, те же болельщики»

Николай Комличенко высказался об отсутствии Fan ID на матчах Фонбет Кубка России.
В 7-м туре Мир РПЛ «Ростов» сыграл на своем поле вничью с ЦСКА (0:0).
– Хорошая игра. Где-то по сопернику играли, и ЦСКА тоже это делал. И мы много времени провели в обороне, и они старались особо не рисковать. Игра могла по-разному сложиться. Мы могли и выиграть, и проиграть. Достойный результат, закономерный.
– Следующая игра будет с «Динамо» в рамках Фонбет Кубка России. Для вас это принципиальный матч?
– Не сказал бы так. Серьезная игра, будем так же готовиться.
– Сегодня на стадионе было восемь тысяч болельщиков. Однако на матче Фонбет Кубка России не будет действовать Fan ID. Как думаете, будет больше людей?
– Странная история. Тот же стадион, те же команды, те же болельщики. Думаю, будет больше.
– Кто в раздевалке за музыку отвечает? Сегодня специфические треки играли.
– В данный момент Даня Глебов.
– А если вернуться к матчу с «Сочи», то у вас гол отобрали. Как к этому относитесь?
– Странная история, если честно. Впервые сталкиваюсь с тем, что судья звонит в РПЛ и просит переписать гол на автогол. Для меня это удивительно. Я уже не стал рубиться за это, но для меня это странно.
Я считаю, что я ударил головой, а мяч чиркнул об грудь защитника и залетел ворота. Защитник не забивает в свои ворота. Для меня очень странно. Впервые вижу такое, чтобы судья звонил в лигу – или куда там Безбородов звонил – и просил поменять.
– Клуб уведомляют об этом или узнали из СМИ, из протоколов?
– Я узнал от нашего пресс-атташе, так как он общался человеком из РПЛ, – сказал форвард «Ростова».