Рыбус о чемпионской гонке: «С «Зенитом» сложно соперничать, но «Спартак» готов к этому»

оценил шансы «Спартака» в чемпионской гонке Мир .

— Сейчас у красно-белых 16 очков в семи турах, потеряно всего пять. Что скажешь о перспективах борьбы за чемпионство?

— Пока не думаем об этом. Надо показывать свой максимум и брать очки в каждой игре. Сезон будет непростым. Не хотел бы сейчас заглядывать так далеко. [В воскресенье] предстоит матч с . Давайте чуть-чуть подождем.

— Когда ты пришел в «Локомотив», то взял титул РПЛ в первом же сезоне, но говорил, что не думал о золоте.

— Тогда перед командой не стояло такой задачи.

— Но сейчас веришь, что «Спартак» способен побороться за первое место?

— Конечно! Верить и ставить высокие цели нужно всегда. Но до конца турнира Премьер-лиги еще очень далеко, будет еще долгая зимняя пауза — многое может измениться. Поэтому мысли только о ближайших матчах. Понимаю, что для клуба и болельщиков «Спартака» задача всегда — стать чемпионами. Постараемся это осуществить.

Конечно, «Зенит» очень силен: и индивидуально, и командным футболом. Последнее время питерцы все выигрывают. С ними сложно соперничать, но мы готовы к этому, – сказал защитник .