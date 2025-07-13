Мостовой о ЦСКА: «Пришел тренер, которого две недели назад никто не знал – уже выиграл трофей. Парадокс. Играют футболисты, а не тот, кто стоит на бровке»
Александр Мостовой высказался о победе ЦСКА в OLIMPBET Суперкубке России.
Армейцы взяли трофей под руководством нового тренера Фабио Челестини.
«Вернемся к тому, что я говорил до матча. Шансы команд были 50 на 50. Было понятно, что не будет такого, как прошлом году, когда «Краснодар» в первом тайме разнесли в пух и прах. Здесь были две равные команды, и кто первый забьет, тот выиграет. Так и произошло.
Большее предпочтение отдавал ЦСКА. «Краснодар» чуть больше давил. ЦСКА – молодцы.
Пришел тренер, которого две недели назад никто не знал, — уже выиграл трофей. Вот в чем парадокс. Но играют футболисты, а не тот, кто стоит на бровке. У ЦСКА хорошая команда, и они заслуженно выиграли», – сказал экс-игрок сборной России.
Да
Нет, надо было «Урал»
Вот бы лигу из 15 команд
Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
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