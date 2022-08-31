Сергей Семак: «Спартак» абсолютно заслуженно находится на своем месте. Они результативно играют, забивают много мячей. Команда на ходу»

Главный тренер «Зенита» поделился ожиданиями от предстоящего матча со «Спартаком».

Команды встретятся в рамках 8-го тура Мир . Игра состоится 4 сентября.

«Думаю, что касается , конечно, они абсолютно заслуженно находятся на том месте, на котором сейчас есть.

Что касается игры, то достаточно результативно играют, забивают много мячей. Хорошую форму набрали с точки зрения понимания позиции и схемы, по которой играют. Плюс психологическая уверенность в результате. Забивают хорошие мячи, команда на ходу.

Конечно, все мы ждем очень интересной игры. И «Спартак», и мы, хотим победить. Понятно, что эта игра не станет определяющей, но на этом отрезке она важна для обеих команд», – сказал Семак.

После 7 проведенных туров , набравший 17 очков, лидирует в турнирной таблице. «Спартак» идет вторым с 16 баллами.