Ямалю исполнилось 18 лет, «Барса» поздравила вингера. Ламин – двукратный победитель Ла Лиги и чемпион Европы с Испанией
Ламину Ямале исполнилось 18 лет.
Вингер «Барселоны» родился 13 июля 2007 года. Каталонский клуб поздравил Ямаля с днем рождения.
К 18 годам Ямаль является двукратным чемпионом Испании, обладателем Кубка Испании и Суперкубка.
Со сборной Испании футболист выиграл чемпионат Европы в 2024 году.
Да
Нет, надо было «Урал»
Вот бы лигу из 15 команд
Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт «Барселоны» в X
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