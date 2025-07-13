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Ямалю исполнилось 18 лет, «Барса» поздравила вингера. Ламин – двукратный победитель Ла Лиги и чемпион Европы с Испанией

Ламину Ямале исполнилось 18 лет.

Вингер «Барселоны» родился 13 июля 2007 года. Каталонский клуб поздравил Ямаля с днем рождения.

К 18 годам Ямаль является двукратным чемпионом Испании, обладателем Кубка Испании и Суперкубка.

Со сборной Испании футболист выиграл чемпионат Европы в 2024 году.

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Вот бы лигу из 15 командпремьер-лига Россия
Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт «Барселоны» в X
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