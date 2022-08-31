Сергей Семак: «Клаудиньо 2-3 дня в общей группе «Зенита». Со «Спартаком», надеюсь, сыграет. Игра с «Факелом» была жесткой, не стали рисковать»

Главный тренер Сергей Семак высказался о победе над (2:0).

– В первом тайме контролировали ход игры, забили. Во втором потеряли контроль над игрой, стали больше ошибаться, брака стало больше. По результату – трудовая победа против команды, которая билась до последней минуты. Было много мужских единоборств, но без грубости.

– Сегодня при начале атак Сутормин часто смещался в центр, а Ерохин уходил выше. В чем была задумка?

– Действительно, он смещался в центр поля. Против пятерки удобнее было атаковать в четверке. Ерохин выдвигался в четверке, чтобы помогать в организации, так было проще выходить из обороны.

– Какова вероятность, что сыграет со ?

– Надеюсь, что сыграет. Он два-три дня работает в общей группе. Игра получилась жесткой, потому не стали рисковать его выходом сегодня. Завтра-послезавтра решим, насколько он готов к «Спартаку». Такой вариант очень и очень реален, – сказал Семак после игры Фонбет Кубка России.