Сергей Семак: «Клаудиньо 2-3 дня в общей группе «Зенита». Со «Спартаком», надеюсь, сыграет. Игра с «Факелом» была жесткой, не стали рисковать»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о победе над «Факелом» (2:0).
– В первом тайме контролировали ход игры, забили. Во втором потеряли контроль над игрой, стали больше ошибаться, брака стало больше. По результату – трудовая победа против команды, которая билась до последней минуты. Было много мужских единоборств, но без грубости.
– Сегодня при начале атак Сутормин часто смещался в центр, а Ерохин уходил выше. В чем была задумка?
– Действительно, он смещался в центр поля. Против пятерки удобнее было атаковать в четверке. Ерохин выдвигался в четверке, чтобы помогать в организации, так было проще выходить из обороны.
– Какова вероятность, что Клаудиньо сыграет со «Спартаком»?
– Надеюсь, что сыграет. Он два-три дня работает в общей группе. Игра получилась жесткой, потому не стали рисковать его выходом сегодня. Завтра-послезавтра решим, насколько он готов к «Спартаку». Такой вариант очень и очень реален, – сказал Семак после игры Фонбет Кубка России.