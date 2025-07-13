Товарищеский матч. «Ливерпуль» обыграл «Престон»
«Ливерпуль» обыграл «Престон» из Чемпионшипа в товарищеском матче.
Товарищеский матч
«Престон» – «Ливерпуль» – 1:3 (0:1)
Голы: 0:1 – Брэдли (33), 0:2 – Нуньес (53), 1:2 – Линдсей (83), 1:3 – Гакпо (88).
«Ливерпуль» (стартовый состав): Мамардашвили, Брэдли, Гомес, Стивенсон, Цимикас, Гравенберх, Собослаи, Ньони, Салах, Кьеза, Нгумоа.
Да
Нет, надо было «Урал»
Вот бы лигу из 15 команд
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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