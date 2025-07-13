Гришин об удалении Мозеса в игре с ЦСКА: «Подвел «Краснодар». Нас учили: плюнули — потерпел, наступили — потерпел. Потом показал сопернику на табло»

Александр Гришин раскритиковал Мозеса из «Краснодара» за удаление в игре с ЦСКА (0:1).

Нигериец получил красную карточку за пощечину Милану Гайичу в конце 2-го тайма матча за OLIMPBET Суперкубок России после ВАР.

«Очень плохая ситуация. Он откровенно подвел команду. Тебе надо забивать, устраивать навал, а у тебя нападающего удаляют.

Это вопиющий случай. Нас учили: «Даже если плюют в лицо, то на поле надо терпеть». Потерпи до конца игры. Нас так учили: плюнули — потерпел, наступили — потерпел. Потом показал сопернику на табло.

Его однозначно оштрафуют. «Краснодар » проиграл трофей», — сказал бывший футболист ЦСКА .