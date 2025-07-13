Жерсон будет зарабатывать в «Зените» 3,5 млн евро в год плюс бонусы («Чемпионат»)

Стала известна зарплата Жерсона в «Зените».

По данным «Чемпионата», бразилец будет зарабатывать около 3,5 млн евро в год. В контракте прописаны различные бонусы, в том числе за количество матчей.

«Фиксированная часть составит 3,5 млн евро. Однако доход может вырасти с учетом достижения целей», – сказал источник «Чемпионата».

4 июля «Фламенго » подтвердил расторжение контракта с полузащитником и получение от «Зенита» 25 млн евро за трансфер.

«Зенит» будет платить Жерсону по 25 000 евро за гол или ассист, по 500 000 – за каждое трансферное окно, в котором он остается в клубе. Бразильцу предоставят жилье и машину (Хулио Мигель Нето)

