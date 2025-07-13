Месси забил 69-й гол со штрафного и уступает лишь Пеле и Жуниньо. У Роналду 64 точных удара
Лионель Месси идет на третьем месте по голам со штрафных.
Нападающий «Интер Майами» отметился 69-м мячом такого плана в игре с «Нэшвиллом» в МЛС.
Больше аргентинца забили только Пеле (70) и Жуниньо Пернамбукано (77).
Криштиану Роналду с 64 голами идет на седьмом месте в этом списке.
Да
Нет, надо было «Урал»
Вот бы лигу из 15 команд
Опубликовано: Sports
Источник: MessivsRonaldo.app
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