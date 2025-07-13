Месси забил 69-й гол со штрафного и уступает лишь Пеле и Жуниньо. У Роналду 64 точных удара

Лионель Месси идет на третьем месте по голам со штрафных.

Нападающий «Интер Майами » отметился 69-м мячом такого плана в игре с «Нэшвиллом» в МЛС.

Больше аргентинца забили только Пеле (70) и Жуниньо Пернамбукано (77).

Криштиану Роналду с 64 голами идет на седьмом месте в этом списке.