Фирмино переходит из «Аль-Ахли» в катарский «Аль-Садд» Клаудиньо. Форвард выиграл Лигу чемпионов Азии в составе саудовцев
Роберто Фирмино переходит из «Аль-Ахли» в «Аль-Садд».
Трансфер 33-летнего форварда в катарский клуб согласован, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Контракт бразильца с саудовцами был рассчитан до июня 2026-го. В этом году в составе «Аль-Ахли» Фирмино выиграл азиатскую Лигу чемпионов.
За «Аль-Садд» выступает экс-хавбек «Зенита» Клаудиньо.
В 31 матче минувшего сезона во всех турнирах за «Аль-Ахли» на счету Фирмино 12 голов и 10 ассистов.
Да
Нет, надо было «Урал»
Вот бы лигу из 15 команд
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: аккаунт Фабрицио Романо в X
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