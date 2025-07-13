Фирмино переходит из «Аль-Ахли» в катарский «Аль-Садд» Клаудиньо. Форвард выиграл Лигу чемпионов Азии в составе саудовцев

Роберто Фирмино переходит из «Аль-Ахли» в «Аль-Садд».

Трансфер 33-летнего форварда в катарский клуб согласован, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Контракт бразильца с саудовцами был рассчитан до июня 2026-го. В этом году в составе «Аль-Ахли» Фирмино выиграл азиатскую Лигу чемпионов.

За «Аль-Садд » выступает экс-хавбек «Зенита» Клаудиньо.

В 31 матче минувшего сезона во всех турнирах за «Аль-Ахли» на счету Фирмино 12 голов и 10 ассистов.