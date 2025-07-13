Галактионов о новичках «Локо»: «Комличенко хорошо вписался, знает, как все выполнять. Бакаеву нужно проявлять себя по скорости и другим качествам»

Михаил Галактионов доволен адаптацией Николая Комличенко в «Локомотиве».

В субботу красно-зеленые проиграли «Динамо» (1:5) в товарищеском матче.

— Как вам подготовка к таким матчам?

— Нужно разделять. Это было названо матчем. По факту — три тайма по 45 минут. Мы довольны, как сыграли 90 минут. В третьем отрезке мастерство футболистов «Динамо» оказалось выше.

— Насколько был полезен третий тайм для молодежи?

— Это было необходимо для молодых игроков, чтобы все получили игровую практику.

— В каком настрое подходите к сезону?

— Настроение боевое. Ждем еще нескольких ребят.

— Довольны составом?

— Никогда нельзя до конца быть довольным составом.

— Как вписались новички?

— Комличенко хорошо вписался, его хорошо приняли ребята, он знает, как все выполнять. У Бакаева немного другая история. У него немного другие требования в команде, чем были раньше. По скорости и другим качествам на поле ему нужно проявлять себя.

— Как реагировали, что Комличенко хотел переубедить Станкович звонками?

— Спокойно, мы никого никогда не уговаривали. Хорошо, что люди держат свое слово, – сказал тренер «Локомотива ».