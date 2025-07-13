  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Галактионов о новичках «Локо»: «Комличенко хорошо вписался, знает, как все выполнять. Бакаеву нужно проявлять себя по скорости и другим качествам»
10

Галактионов о новичках «Локо»: «Комличенко хорошо вписался, знает, как все выполнять. Бакаеву нужно проявлять себя по скорости и другим качествам»

Михаил Галактионов доволен адаптацией Николая Комличенко в «Локомотиве».

В субботу красно-зеленые проиграли «Динамо» (1:5) в товарищеском матче.

— Как вам подготовка к таким матчам?

— Нужно разделять. Это было названо матчем. По факту — три тайма по 45 минут. Мы довольны, как сыграли 90 минут. В третьем отрезке мастерство футболистов «Динамо» оказалось выше.

— Насколько был полезен третий тайм для молодежи?

— Это было необходимо для молодых игроков, чтобы все получили игровую практику.

— В каком настрое подходите к сезону?

— Настроение боевое. Ждем еще нескольких ребят.

— Довольны составом?

— Никогда нельзя до конца быть довольным составом.

— Как вписались новички?

— Комличенко хорошо вписался, его хорошо приняли ребята, он знает, как все выполнять. У Бакаева немного другая история. У него немного другие требования в команде, чем были раньше. По скорости и другим качествам на поле ему нужно проявлять себя.

— Как реагировали, что Комличенко хотел переубедить Станкович звонками?

— Спокойно, мы никого никогда не уговаривали. Хорошо, что люди держат свое слово, – сказал тренер «Локомотива».

«Оренбург» взяли в РПЛ на место «Торпедо» – справедливо?9617 голосов
ДаОренбург
Нет, надо было «Урал»Урал
Вот бы лигу из 15 командпремьер-лига Россия
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
logoНиколай Комличенко
logoЗелимхан Бакаев
товарищеские матчи (клубы)
logoМихаил Галактионов
logoЛокомотив
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Песьяков об отказе Комличенко «Спартаку»: «Как будто бы спокойнее жить. В «Локо» больше шансов играть постоянно»
86 июля, 06:42
С «Локомотива» снят трансферный бан после выплаты «Мариуполю» 65 тысяч евро за Мампасси. Клуб анонсировал новость видео с новичками в бане
4430 июня, 13:08Видео
Черчесов о переговорах Станковича и Комличенко: «Надо не уговаривать, а убедить, что это правильное решение»
2028 июня, 06:55
Главные новости
«Палмер — лучший в мире. Он творит волшебство». Вратарь «Челси» Санчес о хавбеке
1314 минут назад
«Челси» разнес «ПСЖ» в финале КЧМ, Синнер – чемпион «Уимблдона», Жерсон перешел в «Зенит», звезды НХЛ разгромили команду КХЛ, скандал на дне рождения Ямаля и другие новости
14сегодня, 06:10
«Реал» сегодня объявит о возвращении Каррераса из «Бенфики» за 50 млн евро. Презентация защитника – во вторник
9сегодня, 05:56
Гендиректор «Спартака»: «Выводы сделаны. Рассчитываем, что в новом сезоне добьемся большего»
65сегодня, 05:00
Гюсто о победе в КЧМ: «С тех пор, как «Челси» начал новый проект, нас не особо-то уважали. Мы доказали, что можем тягаться с топ-клубами»
22сегодня, 04:32
Энрике о том, что схватил за горло и лицо Жоао Педро: «Он толкнул меня, я его коснулся, и он упал»
53сегодня, 03:33
Коваленко переходит в «Сочи» из «Оренбурга». У «Зенита» есть право обратного выкупа хавбека (Иван Карпов)
46сегодня, 03:18
Энрике о потасовке «ПСЖ» с «Челси»: «Я пытался разнять. Увидел, что Мареска толкал игроков, а другие толкали его. Нужно избегать таких ситуаций»
32сегодня, 02:27
Энрике о 0:3 «ПСЖ» в финале КЧМ: «Здесь нет проигравших, я вице-чемпион. Лузер – тот, кто не поднимается после поражений. Нужно проанализировать произошедшее»
18сегодня, 01:53
Жоао Педро о стычке с Луисом Энрике: «ПСЖ» не умеет проигрывать. Я пошел защищать Андрея Сантоса, соперники окружили его»
66вчера, 23:16
Ко всем новостям
Последние новости
Хомуха о переподписании Даку: «Рубин» может побороться за место в топ-6. Мирлинд делает разницу на поле, команда сыгранная»
329 минут назад
Станкович о готовности Угальде: «Полноценной тренировки в «Спартаке» не было ни одной. В целом он в хорошей форме»
243 минуты назад
Агент о том, что Самошникова предложили «Зениту»: «Нечего комментировать. У Ильи все хорошо в «Локомотиве»
556 минут назад
Замгендиректора «Крыльев» о назначении Адиева: «Нужен был человек, который будет помогать раскрывать игроков и добиваться результатов в условиях финансовых ограничений»
5сегодня, 05:34
«Это самое крутое, что мы видели за последний месяц». Радимов об ассисте Барриоса головой лежа в матче с «Войводиной»
7сегодня, 05:19
Тренер «Войводины»: «Мы заинтересованы в молодых игроках «Зенита», которым не хватает практики»
5сегодня, 04:46
Экс-защитник «Локо» и «Боавишты» Лысцов перешел в «Шинник»
2сегодня, 04:11
Пименов о задаче «Крыльев» занять 8-е место: «Будет сложно, но без амбиций не будем двигаться вперед. В том, что бюджет снизился вдвое, ничего страшного нет»
2сегодня, 03:53
Жоао Педро заплакал после 3:0 с «ПСЖ»: «Я забил два гола в полуфинале, один – в финале. Это непостижимо»
10сегодня, 02:59
Мор о Заболотном против сербского «Спартака»: «Можно поставить троечку за то, что забил. А в целом из игры выпадал»
8сегодня, 02:41