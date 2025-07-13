Черчесов про 0:1 «Краснодара» с ЦСКА: «Во втором тайме «быки» не вышли из раздевалки, и 5 минут решили исход матча. Обе команды могут играть лучше»

Станислав Черчесов оценил поражение «Краснодара» от ЦСКА (0:1).

В субботу команды встречались в матче за OLIMPBET Суперкубок России .

«Во втором тайме «Краснодар» не вышел из раздевалки, и пять минут решили исход матча. Потом «Краснодар » начал выкарабкиваться, но ЦСКА своего не отдал.

Если говорить про качество игры, то не можем это взять за эталон, все равно эти команды могут играть лучше», — сказал бывший тренер сборной России.