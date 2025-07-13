Черчесов про 0:1 «Краснодара» с ЦСКА: «Во втором тайме «быки» не вышли из раздевалки, и 5 минут решили исход матча. Обе команды могут играть лучше»
Станислав Черчесов оценил поражение «Краснодара» от ЦСКА (0:1).
В субботу команды встречались в матче за OLIMPBET Суперкубок России.
«Во втором тайме «Краснодар» не вышел из раздевалки, и пять минут решили исход матча. Потом «Краснодар» начал выкарабкиваться, но ЦСКА своего не отдал.
Если говорить про качество игры, то не можем это взять за эталон, все равно эти команды могут играть лучше», — сказал бывший тренер сборной России.
Да
Нет, надо было «Урал»
Вот бы лигу из 15 команд
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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