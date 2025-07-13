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  • Черчесов про 0:1 «Краснодара» с ЦСКА: «Во втором тайме «быки» не вышли из раздевалки, и 5 минут решили исход матча. Обе команды могут играть лучше»
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Черчесов про 0:1 «Краснодара» с ЦСКА: «Во втором тайме «быки» не вышли из раздевалки, и 5 минут решили исход матча. Обе команды могут играть лучше»

Станислав Черчесов оценил поражение «Краснодара» от ЦСКА (0:1).

В субботу команды встречались в матче за OLIMPBET Суперкубок России.

«Во втором тайме «Краснодар» не вышел из раздевалки, и пять минут решили исход матча. Потом «Краснодар» начал выкарабкиваться, но ЦСКА своего не отдал. 

Если говорить про качество игры, то не можем это взять за эталон, все равно эти команды могут играть лучше», — сказал бывший тренер сборной России.

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ДаОренбург
Нет, надо было «Урал»Урал
Вот бы лигу из 15 командпремьер-лига Россия
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
logoКраснодар
logoЦСКА
logoOLIMPBET Суперкубок России
logoпремьер-лига Россия
logoСтанислав Черчесов
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