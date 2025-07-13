Кроос о Гюлере: «Он уже был готов в игровом плане в прошлом сезоне, а теперь сделал шаг вперед в физике. Можно закрыть глаза на то, что иной раз он проигрывает единоборства»

Тони Кроос поддержал хавбека «Реала» Арду Гюлера.

20-летнего турка раскритиковали после поражения от «ПСЖ» (0:4) в 1/2 финала клубного ЧМ.

«Когда у вас есть футболист, способный играть между линиями, то можно закрыть глаза на то, что иной раз он проигрывает единоборства. Главное, что он четко понимает свои функции и участвует в оборонительных действиях команды.

Пока Алонсо предоставляет ему много игрового времени. Он уже был готов в игровом плане в прошлом сезоне, а теперь сделал шаг вперед в физике», – сказал экс-хавбек «Реала » в эфире подкаста Einfach mal Luppen.