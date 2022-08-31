Федотов о 2:0 с «Торпедо»: «Клопп нашел изъяны и после 9:0. Тренер никогда не бывает полностью доволен»

высказался о победе ЦСКА над .

Армейцы на своем поле обыграли черно-белых со счетом 2:0 в 1-м туре группового этапа Фонбет Кубка России.

– Получился настоящий кубковый матч с множеством единоборств, никто не хотел уступать.

В первом тайме владели инициативой, забили, создавали моменты, но реализация подводила. В первой половине встречи, за исключением одного момента на 45-й минуте, контролировали ход игры.

И начало второго тайма до забитого гола было под нашим контролем. Мы создавали, но не забивали из убойных позиций. Счет 2:0 опять же послужил той отправной точкой, когда мы стали давать сопернику создавать свои полумоменты, и «Торпедо» имело возможность забить.

Концовка прошла в более-менее спокойной обстановке. Мы искали шансы увеличить счет, но не хватало точности в завершающих ударах.

– Довольны ли вы игрой?

– Мы радуемся этой победе. Но тренер, наверное, никогда не бывает полностью доволен. «Ливерпуль» в последнем матче победил 9:0, и там Клопп нашел изъяны.

Всегда есть элементы по прессингу, обороне и по психологическим моментам. Когда мы ведем в счете, упускаем нити игры и начинаем играть авантюрно. Здесь, безусловно, есть где покопаться.

– Гайч имел три убойных момента, однако забил только один раз.

– Он совершенно не имел игровой практики, но зато было огромнейшее желание показать себя и забить гол.

Когда он появился в Ростове на поле, то в его моменте можно было сделать передачу, и мы бы тогда открыли счет. Но у него большое желание, сложно его за это винить.

Футбол – коллективный вид спорта, ошибок не прощает. А реализация и равновесие приходит с уверенностью, с большим игровым временем. Это приобретается на футбольном поле, по-другому не бывает. Но он показал объем, старание.

– Что с Ермаковым?

– Пока не могу ничего сказать, еще не разговаривал с врачами. Надеюсь, ничего серьезного, подвернул голеностоп.

– Как проходит адаптация Мендеса?

– Идет полным ходом. В паре со Зделаром они уверенно руководили в центре поля, быстро двигали мяч. Было несколько хороших и правильных заполнений зон, показали уверенную работу с мячом.

Но опять же у него пока немного игрового времени. Когда он чуть-чуть подустал, то совершил для игрока опорной зоны несколько непростительных потерь мяча, из-за чего соперник создавал моменты, – сказал главный тренер .