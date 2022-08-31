Гайч забил за ЦСКА впервые с 2020-го – «Торпедо» в Кубке России. Пас отдал дебютант Лукин

Теги ЦСКА премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Торпедо Адольфо Гайч Матвей Лукин Футбол

Нападающий Адольфо Гайч забил за ЦСКА в матче Фонбет Кубка России с «Торпедо».

На 68-й минуте аргентинец, воспользовавшись забросом защитника Матвея Лукина с правого фланга, убежал к воротам соперника и отправил мяч в сетку.

В последний раз Гайч забивал 3 декабря 2021 года, находясь в аренде в «Уэске». Непосредственно за ЦСКА у него до сегодняшнего дня был один гол – 22 октября 2020 года «Вольфсбергу» (1:1) в Лиге Европы.

Следует отметить, что Лукину удалось отметиться результативным пасом уже в дебютном матче за армейцев.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Торпедо» – ЦСКА.

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