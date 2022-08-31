Моуринью о дубле Дибалы: «Скалони должен нам бутылку вина. У него еще один топ-игрок перед ЧМ в Катаре»

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Жозе Моуринью ждет бутылку вина от тренера сборной Аргентины.

Аргентинский нападающий «Ромы» Пауло Дибала сделал дубль в матче 4-го тура Серии А против «Монцы» (3:0), забив первые голы за новый клуб.

После этого Моуринью обратился к Лионелю Скалони.

«Возможно, Скалони должен нам бутылку вина, чтобы можно было отпраздновать наличие у него еще одного топ-игрока перед поездкой в Катар [на чемпионат мира].

У Пауло непростая история травм, но он прибавляет. Он использует талант на благо команды, Дибала не изолирован от остальных игроков», – сказал главный тренер «Ромы».

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