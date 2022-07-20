Пауло Дибала: «Работа с Моуринью – привилегия. «Рома» находится на подъеме»

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Пауло Дибала поделился впечатлениями после перехода в «Рому».

Сегодня бывший нападающий «Ювентуса» заключил с римским клубом 3-летний контракт.

«Дни, предшествовавшие подписанию контракта, были крайне эмоциональными для меня.

Все решили стремительность и решительность, которые «Рома» продемонстрировала в желании пригласить меня.

Я перехожу в команду, которая находится на подъеме, клуб закладывает серьезный фундамент на будущее, а поработать с Жозе Моуринью – это привилегия.

Будучи соперником «Ромы», я всегда восхищался атмосферой, которую создавали болельщики команды. С нетерпением жду возможности поприветствовать их», – сказал новичок римлян.

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