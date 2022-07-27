Дибала о «Роме»: «Первый вопрос, который я задал Моуринью, звучал так: «Что мы собираемся выиграть?»

рассказал, о чем говорил с перед переходом в «Рому».

«Первый вопрос, который я задал тренеру, звучал так: «Что мы собираемся выиграть?» Я люблю побеждать, он тоже. И Моуринью, и руководство клуба предоставили мне гарантии. Мы чувствуем большую уверенность, мы все понимаем. Очень важно двигаться вперед и преследовать поставленные цели. Я постараюсь показать максимум и передать команде свой опыт, чтобы продолжить побеждать.

Я много общался с директором, тренером и президентом «Ромы». После их рассказа о том, как будет строиться эта команда, у меня практически не было сомнений», – сказал новичок римлян.

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