Рафаэль Бенитес: «Рома» обязана бороться за чемпионство, учитывая их новичков и опыт Моуринью»

считает «Рому» одним из претендентов на победу в Серии А в новом сезоне.

«Дибала и Вейналдум – оба великолепные игроки. Оба быстрые, у них предостаточно сильных сторон.

Они завершат комплектование и без того уже сформированной команды и повысят уровень состава.

Я думаю, «Рому» нужно добавлять к участникам чемпионской гонки. Они должны участвовать в ней, учитывая их новичков и прошлый опыт Моуринью.

Полагаю, что сейчас просто обязана, в хорошем смысле, бороться за самое высокое место», – сказал бывший тренер , и .