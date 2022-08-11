Рафаэль Бенитес: «Рома» обязана бороться за чемпионство, учитывая их новичков и опыт Моуринью»

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Рафаэль Бенитес считает «Рому» одним из претендентов на победу в Серии А в новом сезоне.

«Дибала и Вейналдум – оба великолепные игроки. Оба быстрые, у них предостаточно сильных сторон.

Они завершат комплектование и без того уже сформированной команды и повысят уровень состава.

Я думаю, «Рому» нужно добавлять к участникам чемпионской гонки. Они должны участвовать в ней, учитывая их новичков и прошлый опыт Моуринью.

Полагаю, что сейчас «Рома» просто обязана, в хорошем смысле, бороться за самое высокое место», – сказал бывший тренер «Интера», «Челси» и «Ливерпуля».

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