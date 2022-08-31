Экс-игрок «ПСЖ» Ларке о завершении карьеры Роналду: «Пареньку сложно перевернуть страницу. Восхищаюсь Платини, ушедшим на пике славы, и Зиданом, закончившим в финале ЧМ-2006»

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Жан-Мишель Ларке выразил мнение, что Криштиану Роналду портит себе окончание карьеры.

«Пареньку сложно перевернуть страницу.

Лично я не смог этого сделать, потому что мне не хватило смелости, но я всегда восхищался тем, что Мишель Платини завершил карьеру на пике славы.

Или то, что Зинедин Зидан завершил карьеру после финала чемпионата мира-2006, даже несмотря на удаление, – это невероятно.

Криштиану, мы не будем вспоминать окончание твоей карьеры – к счастью для тебя.

Мы будем вспоминать твои великие времена. Переверни страницу, Криштиану!» – заявил бывший игрок сборной Франции, «Сент-Этьена» и «ПСЖ».

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