«МЮ» ожидает, что Роналду смирится с участием в ЛЕ и останется. Предложение по нему делал лишь «Аль-Хилаль»

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В «Манчестер Юнайтед» ожидают, что Криштиану Роналду останется в клубе этим летом.

На данный момент в «Ман Юнайтед» не поступало предложений по 37-летнему форварду от клубов, участвующих в Лиге чемпионов.

По ходу трансферного окна манкунианцы получили лишь одно формальное предложение о трансфере Роналду – от «Аль-Хилаля». Однако переход в клуб из Саудовской Аравии не соответствовал планам Криштиану, который хотел перейти в клуб, участвующий в Лиге чемпионов.

Как пишет The Athletic, за два дня до закрытия трансферного окна в «Манчестер Юнайтед» растет уверенность в том, что Роналду смирится с необходимостью отыграть один сезон в Лиге Европы.

Источники в «Ман Юнайтед» сообщили, что за последние дни отношение португальца к делу изменилось в лучшую сторону.

В этом сезоне Роналду появлялся на поле во всех четырех матчах «МЮ» в АПЛ, и в трех из них он вышел на замену. Результативными действиями в нынешнем сезоне форвард не отметился.

Полную статистику футболиста можно изучить здесь.

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