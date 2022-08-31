«МЮ» ожидает, что Роналду смирится с участием в ЛЕ и останется. Предложение по нему делал лишь «Аль-Хилаль»

В «Манчестер Юнайтед» ожидают, что останется в клубе этим летом.

На данный момент в «Ман Юнайтед» не поступало предложений по 37-летнему форварду от клубов, участвующих в Лиге чемпионов.

По ходу трансферного окна манкунианцы получили лишь одно формальное предложение о трансфере Роналду – от . Однако переход в клуб из Саудовской Аравии не соответствовал планам Криштиану, который хотел перейти в клуб, участвующий в Лиге чемпионов.

Как пишет The Athletic, за два дня до закрытия трансферного окна в растет уверенность в том, что Роналду смирится с необходимостью отыграть один сезон в .

Источники в «Ман Юнайтед» сообщили, что за последние дни отношение португальца к делу изменилось в лучшую сторону.

В этом сезоне Роналду появлялся на поле во всех четырех матчах «МЮ» в , и в трех из них он вышел на замену. Результативными действиями в нынешнем сезоне форвард не отметился.

Полную статистику футболиста можно изучить здесь.