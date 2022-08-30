Роналду не очень заинтересован в переходе в «Наполи» даже с учетом в ЛЧ. Полноценный трансфер исключен, возможна аренда

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Криштиану Роналду не хочет переходить в «Наполи» на постоянной основе. 

Переход в эту команду не очень привлекает форварда. Вариант с полноценным трансфером исключен, сообщает журналист CBS Sports Бен Джейкобс. Переход португальца в неаполитанский клуб на правах аренды возможен, но игрока еще нужно убедить – одного участия «Наполи» в Лиге чемпионов недостаточно. 

В 4 первых турах нынешнего сезона АПЛ Роналду не отличился результативными действиями. Подробную статистику 37-летнего игрока можно найти здесь

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