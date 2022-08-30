Массимо Мауро рассказал, что Криштиану Роналду ударил партнера по «Ювентусу» в раздевалке.
«Не сравнивайте его с Марадоной. Он [Диего] пользовался популярностью среди всех своих товарищей по команде, в то время как Роналду громил раздевалку.
Однажды Криштиану Роналду поднял руку [на партнера] в раздевалке «Ювентуса», Федерико Кьеза должен набраться смелости и сказать об этом. По этой причине Пирло не выпустил Роналду на поле в своем последнем матче во главе «Юве».
Роналду поехал в Турин, чтобы выиграть Лигу чемпионов, и единственное, чего он не добился, – это победа в Лиге чемпионов. Он вышел в четвертьфинал и в 1/8 финала», – сказал бывший полузащитник «Ювентуса» в эфире Italia Uno.