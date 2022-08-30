Массимо Мауро рассказал, что Криштиану Роналду ударил партнера по «Ювентусу» в раздевалке.

«Не сравнивайте его с Марадоной. Он [Диего] пользовался популярностью среди всех своих товарищей по команде, в то время как Роналду громил раздевалку.

Однажды Криштиану Роналду поднял руку [на партнера] в раздевалке , должен набраться смелости и сказать об этом. По этой причине Пирло не выпустил Роналду на поле в своем последнем матче во главе «Юве».

Роналду поехал в Турин, чтобы выиграть Лигу чемпионов, и единственное, чего он не добился, – это победа в чемпионов. Он вышел в четвертьфинал и в 1/8 финала», – сказал бывший полузащитник «Ювентуса» в эфире Italia Uno.