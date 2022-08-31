Игроки «МЮ» были рады новостям о желании Роналду уйти из клуба. Они считают его «занозой в заднице» (ESPN)

Теги Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд Криштиану Роналду Уэйн Руни премьер-лига Англия Харри Магуайр Маркус Рэшфорд Футбол

Игроки «МЮ» были рады новостям о желании Роналду уйти, считают его «занозой в заднице».

Об этом сообщает ESPN со ссылкой на источник в команде. 

Также сообщается, что 37-летний португалец не может смириться с тем, что команда, в которую он вернулся, значительно отличается от того «Манчестера», из которого он уходил. 

«Короче говоря, он ожидает, что Харри Магуайр и Маркус Рэшфорд будут играть как Рио Фердинанд и Уэйн Руни. Он не делает никаких поправок на их очевидные недостатки», – говорится в материале. 

В 4 матчах в новом сезоне АПЛ Криштиану Роналду не отметился результативными действиями. В двух последних играх он выходил на замену, проведя на поле в общей сложности 26 минут. 

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