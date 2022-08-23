«Спартак» и «Крылья» сыграют в 1-м туре Фонбет Кубка России 30 августа, «Зенит» и «Факел» – 31-го

Стало известно расписание матчей 1-го тура группового этапа Фонбет Кубка России.

Путь РПЛ

Группа A

«Химки» – – 31 августа, 16:30

«Пари НН» – – 31 августа, 18:30

Группа B

– «Крылья Советов» – 30 августа, 19:00

– «Факел» – 31 августа, 19:00

Группа C

«Ахмат» – «Оренбург» – 31 августа, 20:30

«Ростов» – «Динамо» – 31 августа, 21:00

Группа D

«Урал» – «Сочи» – 31 августа, 15:00

«Торпедо» – – 31 августа, 17:00

Матчи второго тура пройдут 13-15 сентября, 3-го – 28-30 сентября, 4-го – 18-20 октября, 5-го – 8-10 ноября, 6-го – 18-20 ноября. С полным календарем можно ознакомиться в телеграм-канале турнира.