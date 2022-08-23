«Спартак» и «Крылья» сыграют в 1-м туре Фонбет Кубка России 30 августа, «Зенит» и «Факел» – 31-го

Стало известно расписание матчей 1-го тура группового этапа Фонбет Кубка России.
Путь РПЛ
Группа A
«Химки» – «Краснодар» – 31 августа, 16:30
«Пари НН» – «Локомотив» – 31 августа, 18:30
Группа B
«Спартак» – «Крылья Советов» – 30 августа, 19:00
«Зенит» – «Факел» – 31 августа, 19:00
Группа C
«Ахмат» – «Оренбург» – 31 августа, 20:30
«Ростов» – «Динамо» – 31 августа, 21:00
Группа D
«Урал» – «Сочи» – 31 августа, 15:00
«Торпедо» – ЦСКА – 31 августа, 17:00
Матчи второго тура пройдут 13-15 сентября, 3-го – 28-30 сентября, 4-го – 18-20 октября, 5-го – 8-10 ноября, 6-го – 18-20 ноября. С полным календарем можно ознакомиться в телеграм-канале турнира.
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