Властимил Петржела: «В «Зените» игроков на 2 команды. Уверен, что он выиграет и Кубок, и чемпионат»

Теги Спартак Зенит Крылья Советов премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Властимил Петржела ТАСС Футбол

Властимил Петржела назвал «Зенит» фаворитом ФОНБЕТ Кубка России. 

Клуб сыграет со «Спартаком», «Крыльями Советов» и «Факелом» в групповом этапе обновленного турнира. 

«Зенит» – фаворит, «Спартак» сейчас не играет плохо, но все равно думаю, «Зенит» выиграет Кубок.

У Самары хорошая команда, в ней много молодых российских игроков, но в «Зените» столько хороших футболистов, из которых можно построить две команды.

Поэтому уверен, что «Зенит» выиграет и Кубок, и чемпионат», – сказал бывший тренер клуба из Санкт-Петербурга. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные