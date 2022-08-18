Властимил Петржела: «В «Зените» игроков на 2 команды. Уверен, что он выиграет и Кубок, и чемпионат»

назвал фаворитом ФОНБЕТ Кубка России.

Клуб сыграет со , «Крыльями Советов» и «Факелом» в групповом этапе обновленного турнира.

«Зенит» – фаворит, «Спартак» сейчас не играет плохо, но все равно думаю, «Зенит» выиграет Кубок.

У Самары хорошая команда, в ней много молодых российских игроков, но в «Зените» столько хороших футболистов, из которых можно построить две команды.

Поэтому уверен, что «Зенит» выиграет и Кубок, и чемпионат», – сказал бывший тренер клуба из Санкт-Петербурга.