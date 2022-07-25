Баринов о том, кто в «Локо» способен закрыть Клаудиньо: «Я. Если меня поставят играть персонально – закрою»

Дмитрий Баринов заявил, что готов сыграть персонально против Клаудиньо из «Зенита».
– То, как начался чемпионат, убеждает вас, что «Зенит» непобедим?
– Давайте посмотрим хотя бы после первого круга.
– То есть если «Химки» смогли навязать борьбу и отобрать очки, то вам сам Бог велел?
– Ну, да. Но «Химки» играли дома при своих болельщиках. Дома легче играть.
– Есть ли у вас тот игрок, который способен закрыть Клаудиньо?
– Я. Если меня поставят играть персонально – закрою.
– Вам бы хотелось сыграть персонально против Клаудиньо?
– Как решит тренер, так и будет.
– Какой тренер главный в тренировочном процессе?
– Циннбауэр. И Марвин ему помогает, – сказал полузащитник «Локомотива».
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