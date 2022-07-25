Баринов о том, кто в «Локо» способен закрыть Клаудиньо: «Я. Если меня поставят играть персонально – закрою»

заявил, что готов сыграть персонально против из «Зенита».

– То, как начался чемпионат, убеждает вас, что непобедим?

– Давайте посмотрим хотя бы после первого круга.

– То есть если «Химки» смогли навязать борьбу и отобрать очки, то вам сам Бог велел?

– Ну, да. Но «Химки» играли дома при своих болельщиках. Дома легче играть.

– Есть ли у вас тот игрок, который способен закрыть Клаудиньо?

– Я. Если меня поставят играть персонально – закрою.

– Вам бы хотелось сыграть персонально против Клаудиньо?

– Как решит тренер, так и будет.

– Какой тренер главный в тренировочном процессе?

– Циннбауэр. И Марвин ему помогает, – сказал полузащитник «Локомотива».

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